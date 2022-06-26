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«Лидс» предложил 30 млн евро за звезду «Брюгге»

26 Июня 2022 • 09:22 Комментировать

Боссы «Лидса» готовы выложить круглую сумму за молодого бельгийского полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе.

По информации Daily Mail, представители английской команды очень хотят заполучить талантливого 21-летнего бельгийского футболиста. «Павлины» готовы выложить за лидера «Брюгге» около 30 миллионов евро. «Лидс» собирается в ближайшее время начать переговоры с бельгийской командой.

Напомним, что в прошлом сезоне Шарль де Кетеларе провёл в бельгийском чемпионате в составе «Брюгге» 39 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Лидс Шарль де Кателаре
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