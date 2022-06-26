«Лидс» предложил 30 млн евро за звезду «Брюгге»

Боссы «Лидса» готовы выложить круглую сумму за молодого бельгийского полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе.

По информации Daily Mail, представители английской команды очень хотят заполучить талантливого 21-летнего бельгийского футболиста. «Павлины» готовы выложить за лидера «Брюгге» около 30 миллионов евро. «Лидс» собирается в ближайшее время начать переговоры с бельгийской командой.

Напомним, что в прошлом сезоне Шарль де Кетеларе провёл в бельгийском чемпионате в составе «Брюгге» 39 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью ассистами.