«Тоттенхэм» серьёзно увеличит бюджет на летние трансферы

Лондонский «Тоттенхэм» планирует серьезно усилиться в текущее трансферное окно. По информации AS, спортивный директор клуба Фабио Паратичи и главный тренер Антонио Конте получат от руководства дополнительные 100 миллионов евро на подписание новичков.

Источник отмечает, что большую часть денежных средств итальянцы планируют потратить на усиление оборонительной линии. Ряды «Тоттенхэма» могут пополнить два центральных защитника.

В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги подопечные Конте финишировали на четвертом месте в турнирной таблице, получив путевку в Лигу чемпионов.