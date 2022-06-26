Английские клубы готовы удовлетворить требования Асенсио

Футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио всерьёз заинтересовал представителей Английской премьер-лиги.

Между 26-летним вингером и «Реалом» возникли некоторые разногласия: игрок хочет на выгодных условиях продлить истекающий следующим летом контракт, а клуб не торопится предлагать испанцу новый договор. Будущее Асенсио в Мадриде, таким образом, находится под большим вопросом, и футболист может даже не появиться на предсезонном сборе «сливочных».

По информации AS, продолжение карьеры в Англии – наиболее вероятный вариант для Асенсио: представители АПЛ готовы платить ему 6 млн евро за сезон – именно такую зарплату испанец безуспешно пытается выбить у руководства «Реала».