«Эвертон» и «Тоттенхэм» могут обменяться бразильцами

Вингер «Тоттенхэма» Лукаса Моура может перейти в «Эвертон», если в обратном направлении проследует Ришарлисон.

Сообщается, что 25-летний лидер «ирисок» близок к уходу из клуба, а «Тоттенхэм» – основной кандидат на покупку бразильца. По информации Мэтта Лоу, представляющего издание Daily Telegraph, футболист «Тоттенхэма» Лукас Моура может заменить своего соотечественника в «Эвертоне», если тот отправится в обратном направлении.

29-летний Моура выступает за лондонский коллектив с 2018 года. Ранее он принадлежал «ПСЖ». В прошедшем сезоне бразилец стал автором шести голов и восьми результативных передач в 45 поединках.