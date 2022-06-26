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«Эвертон» и «Тоттенхэм» могут обменяться бразильцами

26 Июня 2022 • 02:03 Комментировать

Вингер «Тоттенхэма» Лукаса Моура может перейти в «Эвертон», если в обратном направлении проследует Ришарлисон.

Сообщается, что 25-летний лидер «ирисок» близок к уходу из клуба, а «Тоттенхэм» – основной кандидат на покупку бразильца. По информации Мэтта Лоу, представляющего издание Daily Telegraph, футболист «Тоттенхэма» Лукас Моура может заменить своего соотечественника в «Эвертоне», если тот отправится в обратном направлении.

29-летний Моура выступает за лондонский коллектив с 2018 года. Ранее он принадлежал «ПСЖ». В прошедшем сезоне бразилец стал автором шести голов и восьми результативных передач в 45 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Лукас Моура Ришарлисон
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