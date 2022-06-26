В «Челси» считают, что приобрести Стерлинга можно за ту же цену, что и Жезуса

«Челси» планирует усилиться Рахимом Стерлингом, но ждёт уступок от «Манчестер Сити».

Как сообщили недавно английские СМИ, «горожане» оценивают своего вингера более чем в 60 млн евро. «Челси» считает такую цену завышенной и рассчитывает убедить «Сити» снизить запрос до 50-52 млн евро. Примерно за ту же цену манчестерский гранд согласился продать в «Арсенал» нападающего Габриэля Жезуса. Переговоры по Стерлингу назначены на ближайшие дни.

Соглашение Рахима Стерлинга с «Манчестер Сити» истекает в июне 2023 года. 27-летний вингер отыграл за команду Пепа Гвардиолы 47 матчей в прошедшем сезоне, отметившись 17 голами и девятью ассистами.