«Манчестер Сити» оценил Стерлинга в 63-64 млн евро

«Манчестер Сити» установил ценник на Рахима Стерлинга, связанного с возможным переходом в «Челси».

Приобретение 27-летней звезды сборной Англии с недавних пор стало одной из главных трансферных задач лондонцев. В подписании Стерлинга лично заинтересован наставник «Челси» Томас Тухель, крайне высоко оценивающий способности игрока. Согласно данным журналиста Майка Кигана, «Манчестер Сити» требует за вингера около 63-64 млн евро.

Контракт Рахима Стерлинга с «горожанами» истекает в следующем году. В минувшем сезоне футболист забил 17 голов и девять раз ассистировал, проведя 47 игр в составе «Манчестер Сити».