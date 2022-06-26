«Манчестер Юнайтед» недоволен поведением агента Роналду: игроку сообщили, что он не продаётся

Боссы «Манчестер Юнайтед» разозлены попытками агента Криштиану Роналду «продать» игрока в другой клуб.

Как стало известно сегодня, Жорже Мендеш обсуждал с новым владельцем «Челси» вероятный переход португальца в лондонский клуб. Такие сведения не обрадовали руководителей «Юнайтед»: по информации Mirror, в манчестерском клубе уже доложили Роналду и его представителю о том, что вопрос продажи даже не рассматривается. «Красные дьяволы» твёрдо намерены сохранить 37-летнего форварда в своих рядах, а наставник Эрик тен Хаг уже включил игрока в свои планы на предстоящий сезон.

Напомним, что на днях в прессе появились слухи о переговорах агента Криштиану Роналду с представителями «Баварии». Немецкий клуб позднее опроверг эту информацию.