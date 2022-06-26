«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» провели встречу с представителями защитника «Аякса»

Амстердамский «Аякс» отпустит Лисандро Мартинеса в Англию только по приемлемой цене.

И «Манчестер Юнайтед», и «Арсенал» уже провели встречу с представителями аргентинского центрального защитника, на которой им объявили стоимость игрока – чуть менее 50 млн евро, утверждает Mirror. Оба английских гранда оценивают Мартинеса гораздо ниже: «канониры» предлагали «Аяксу» порядка 29 млн евро, на что, разумеется, получили отказ, а «красные дьяволы» планировали предложить около 35 млн евро.

Сам футболист крайне заинтересован в продолжении карьеры в Английской премьер-лиге, но опасается, что трансферный запрос «Аякса» отпугнёт всех интересующихся.