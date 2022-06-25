«Милан» и «Челси» обсуждают аренду Зиеша, лондонский клуб настаивает на обязательстве выкупа

«Челси» и «Милан» продолжают переговоры по аренде полузащитника Хакима Зиеша.

Марокканец заинтересован в смене клубной прописки, а «Милан» называется главным претендентом на 29-летнего футболиста. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в переговорах по аренде Зиеша наблюдаются проблески, однако «Челси» настаивает на включении в сделку пункта об обязательном выкупе, что не совсем устраивает «Милан», руководство которого хочет сделать возможность выкупа опциональной.

Хаким Зиеш пополнил ряды «Челси» в 2020 году, перебравшись из амстердамского «Аякса» за 40 млн евро. Контракт атакующего хавбека с «синими» рассчитан до 2025 года.