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Осимхен не покинет «Наполи»

25 Июня 2022 • 22:14 Комментировать

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен вряд ли сменит клуб в ближайшее время.

«Арсенал» долгое время считал 23-летнего игрока своей приоритетной целью на трансферном рынке, однако «канониры» крайне близки к приобретению у «Манчестер Сити» нападающего Габриэля Жезуса, что сводит к минимуму вероятность ухода Осимхена из «Наполи», информирует Calciomercato. Именно «Арсенал» считался главным претендентом на нигерийца. Кроме того, неаполитанцы не собираются продавать своего лидера этим летом менее чем за 100 млн евро.

Виктор Осимхен забил 18 голов в 32 матчах за «Наполи» в прошедшей кампании, а также стал автором шести результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Наполи Виктор Осимхен
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