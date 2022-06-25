Два итальянских и два французских клуба претендуют на Зиеша

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может оказаться одном из итальянских или французских клубов.

29-летний игрок уже сообщил о желании покинуть «Челси» этим летом. Помимо «Милана», который связывался с окружением Зиеша, интерес к марокканцу проявляет «Рома», а также французские «Лион» и «Марсель», сообщает издание 90min.

Соглашение Хакима Зиеша с «Челси» истекает через три года, а трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. В сезоне 2021/22 атакующий хавбек стал автором восьми голов и шести результативных передач в 44 поединках за лондонцев.