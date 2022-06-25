Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Френки де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

25 Июня 2022 • 21:35 Комментировать (1)

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не горит желанием переезжать в Англию.

Как стало известно сегодня, клубы близки к договорённости по трансферу центрального полузащитника. Цена вопроса оценивается в 80 млн евро. «Барселона» вынуждена продать голландца, чтобы соответствовать финансовому регламенту и повысить шансы на приобретение новых звёздных игроков. Несмотря на всё это, по информации Cadena SER, сам де Йонг не дал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед». 25-летний хавбек хочет остаться в «Барселоне».

Контракт Френки де Йонга с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. В 46 матчах завершившегося сезона полузащитник забил четыре гола и пять раз ассистировал товарищам по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
22:14 · Англия. Премьер-лига
Осимхен не покинет «Наполи»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Два итальянских и два французских клуба претендуют на Зиеша
21:35 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» 1
21:22 · Англия. Премьер-лига
Месси – самый дорогостоящий ветеран в мировом футболе, Роналду – второй 1
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов одолжить Ндомбеле турецкому клубу
20:20 · Англия. Премьер-лига
Жезус подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом» 1
18:52 · Англия. Премьер-лига
Переход Кунде в «Челси» сорвался, лондонцы переключились на защитника «Ювентуса» 1
18:06 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
17:48 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон открыт к трансферу в «Тоттенхэм» слухи
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» почти договорились о переходе де Йонга слухи
17:23 · Англия. Премьер-лига
​Уэбб возглавит судейский корпус АПЛ
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в борьбе за Рафинью
15:22 · Англия. Премьер-лига
Глава судейского корпуса АПЛ Райли покинул свой пост
15:18 · Англия. Премьер-лига
Чеферин отреагировал на жалобу Клоппа о тяжёлом календаре, сравнив футболистов с рабочими 1
15:06 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» повесил ценник на Салаха, «Реал» заинтересован 3 слухи
Все новости
Рекомендуем