Френки де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не горит желанием переезжать в Англию.

Как стало известно сегодня, клубы близки к договорённости по трансферу центрального полузащитника. Цена вопроса оценивается в 80 млн евро. «Барселона» вынуждена продать голландца, чтобы соответствовать финансовому регламенту и повысить шансы на приобретение новых звёздных игроков. Несмотря на всё это, по информации Cadena SER, сам де Йонг не дал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед». 25-летний хавбек хочет остаться в «Барселоне».

Контракт Френки де Йонга с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. В 46 матчах завершившегося сезона полузащитник забил четыре гола и пять раз ассистировал товарищам по команде.