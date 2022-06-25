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​Роналду может оказаться в «Челси» слухи

25 Июня 2022 • 21:32 Комментировать (3)

Будущее звёздного Криштиану Роналду остаётся среди главных тем в мире футбольных слухов. Португалец по-прежнему привержен «Манчестер Юнайтед», но непопадание клуба в Лигу чемпионов вкупе с проблемами на трансферном рынке заставляют Роналду задуматься. По крайней мере, об этом пишут СМИ.

В субботу вечером на страницах The Athletic появилась громкая новость – новый владелец «Челси» Тодд Боли на прошлой неделе в Португалии встречался с агентом Жорже Мендешем. Отмечается, что среди обсуждаемых тем была ситуация Криштиану Роналду и идея с его возможным переходом в «Челси».

Действующий контракт Криштиану Роналду с «МЮ» рассчитан ещё на сезон. В нём прописана опция продления на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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