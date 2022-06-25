Месси – самый дорогостоящий ветеран в мировом футболе, Роналду – второй

Звезда «ПСЖ» Лионель Месси возглавляет рейтинг самых дорогостоящих ветеранов мирового футбола.

Трансферная стоимость аргентинца, на днях отметившего своё 35-летие, оценивается в 50 млн евро – больше всех в мире среди футболистов в возрасте от 35 лет. Такие данные приводит авторитетный портал Transfermarkt. Второе место у 37-летнего нападающего Криштиану Роналду – 30 млн евро. Что примечательно, португалец оказался единственным игроком в десятке, чей возраст превысил 36 лет.

Замкнул тройку 36-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер – 15 млн евро. Четвёртое место у Луки Модрича – 10 млн евро, а пятую позицию поделили 35-летние Кейлор Навас и Луис Суарес – по 8 млн евро.