«Тоттенхэм» готов одолжить Ндомбеле турецкому клубу

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может продолжить карьеру в турецком чемпионате.

В прошедшем сезоне француз выступал за «Лион» на правах аренды. Коллектив из Лиги 1 не стал выкупать хавбека, а наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте не видит для Ндомбеле места в основе своей команды. По сведениям издания Takvim, «шпоры» уже согласились отпустить 25-летнего игрока в аренду в турецкий «Галатасарай». Сделка также будет предусматривать возможность последующего выкупа.

В сезоне 2021/22 Танги Ндомбеле принял участие в 11 матчах «Лиона» во французском чемпионате, став автором двух результативных передач.