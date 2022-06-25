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Жезус подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом»

25 Июня 2022 • 20:20 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус заключит долгосрочный контракт с лондонским «Арсеналом».

Как сообщалось ранее, «канониры» уже согласовали с «Манчестер Сити» стоимость трансфера – порядка 50 млн евро. По данным журналиста-инсайдера Николо Скиры, «Арсенал» близок к договорённости по личному контракту с самим Жезусом. Соглашение 25-летнего бразильца будет рассчитано до июня 2027 года.

Габриэль Жезус был приоритетной трансферной целью «Арсенала» с весны. В прошедшем сезоне форвард отметился 13 голами и 12 результативными передачами в 41 поединке за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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