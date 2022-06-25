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Переход Кунде в «Челси» сорвался, лондонцы переключились на защитника «Ювентуса»

25 Июня 2022 • 18:52 Комментировать

Трансфер французского защитника «Севильи» Жюля Кунде в «Челси» ускользает. «Синие» не могут договориться с клубом о трансфере футболиста.

По информации испанского издания Marca, «Челси» переключил внимание на защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Ранее итальянская команда объявила, что голландский защитник не хочет играть в «Ювентусе». Однако, и эта операция не станет простой для «Челси», утверждает Marca. По информации источника, «старая синьора» хочет получить от продажи де Лихта 120 миллионов евро.

Что касается Кунде, то «Барселона» объявила о желании подписать защитника, но «Севилья» выставила цену на трансфер игрока в 65 миллионов евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Севилья Маттайс де Лихт Жюль Кунде
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