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Кукурелья подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

25 Июня 2022 • 18:06 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Марк Кукурелья в ближайшее время подпишет контракт с «Манчестер Сити», сообщило британское издание The Telegraph.

Источник ранее отмечал, что за 23-летнего испанца «горожане» заплатят 60 миллионов евро. При этом отмечается, что Кукурелья является основной трансферной целью «Манчестер Сити» этим летом.

Испанский футболист является воспитанником «Барселоны», но сыграл за основную команду лишь один матч. Кукурелья в свои 23 года успел поиграть в «Эйбаре» и «Хетафе». Прошлый сезон он провёл в «Брайтоне», за который сыграл 38 матчей и забил один гол. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Апл Брайтон Марк Кукурелья
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