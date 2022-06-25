У Гарри Кейна в скором времени может появиться настоящий конкурент. «Тоттенхэм» работает в направлении трансфера Ришарлисона и, более того, сам игрок склоняется к переезду в северный Лондон. Об этом в социальных сетях рассказал трансферный гуру Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, «Тоттенхэм» обсуждал возможный трансфер Ришарлисона, когда вёл с «Эвертоном» переговоры по Гарри Уинксу. В теории хавбек может войти в сделку по Ришарлисону, но здесь возможны разные варианты.

25-летний Ришарлисон является игроком сборной Бразилии. Он оценивается в 48 миллионов евро.