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Ришарлисон открыт к трансферу в «Тоттенхэм» слухи

25 Июня 2022 • 17:48 Комментировать

У Гарри Кейна в скором времени может появиться настоящий конкурент. «Тоттенхэм» работает в направлении трансфера Ришарлисона и, более того, сам игрок склоняется к переезду в северный Лондон. Об этом в социальных сетях рассказал трансферный гуру Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, «Тоттенхэм» обсуждал возможный трансфер Ришарлисона, когда вёл с «Эвертоном» переговоры по Гарри Уинксу. В теории хавбек может войти в сделку по Ришарлисону, но здесь возможны разные варианты.

25-летний Ришарлисон является игроком сборной Бразилии. Он оценивается в 48 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Ришарлисон Трансферы футбола - лето 2022
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