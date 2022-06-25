Эрик тен Хаг, новый тренер «Манчестер Юнайтед», прекрасно знает возможности Френки де Йонга и хочет сделать его центральной фигурой своего проекта на «Олд Траффорд». По данным испанского Sport, «красные дьяволы» почти договорились с «Барселоной» о трансфере хавбека. Сумма сделки составит примерно 80 миллионов евро – именно такие деньги хотели выручить за де Йонга на «Камп Ноу».

При этом отмечается, что сам Френки де Йонг ещё должен дать согласие на переезд и договориться с «Манчестер Юнайтед» об условиях личного контракта.

«Манчестер Юнайтед» в будущем сезоне будет выступать в Лиге Европы.