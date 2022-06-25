​Уэбб возглавит судейский корпус АПЛ

Главой судейского корпуса в Английской премьер-лиге станет известный в прошлом арбитр Ховард Уэбб. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Ранее свою отставку с этой должности после 13 лет работы подтвердил Майкл Райли.

Ховард Уэбб в настоящий момент возглавляет судейский корпус в МЛС. Его действующий контракт рассчитан до конца 2022 календарного года.

Стоит сказать, что Ховард Уэбб завершил судейскую карьеру в 2014 году. Четырьмя годами ранее – в 2010 году – англичанин работал на финалах Лиги чемпионов («Бавария» - «Интер» 0:2) и чемпионата мира (Голландия – Испания 0:1).