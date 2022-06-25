Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Глава судейского корпуса АПЛ Райли покинул свой пост

25 Июня 2022 • 15:22 Комментировать

Майк Райли, глава судейского корпуса английской Премьер-лиги, покинул свой пост. Об этом сообщает британский журналист издания The Times Сэм Уоллес. Фаворитом на вакантную должность является бывший арбитр Ховард Уэбб, который завершил карьеру несколько лет назад.

Сам Райли также ранее являлся футбольным арбитром и отсудил в английской Премьер-лиге достаточно большое количество матчей. Тем не менее, в руководстве были недовольны действиями Майка, поэтому Райли был вынужден покинуть свой пост.

Напомним, что главный кандидат на вакантную должно Ховард Уэбб в своё время отсудил финалы чемпионата мира и Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ховард Уэбб Майк Райли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в борьбе за Рафинью
15:22 · Англия. Премьер-лига
Глава судейского корпуса АПЛ Райли покинул свой пост
15:18 · Англия. Премьер-лига
Чеферин отреагировал на жалобу Клоппа о тяжёлом календаре, сравнив футболистов с рабочими 1
15:06 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» повесил ценник на Салаха, «Реал» заинтересован 3 слухи
14:49 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата, которую «Челси» готов предложить Дембеле
14:45 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ не может позволить себе трансфер Райса в это межсезонье
14:42 · Англия. Премьер-лига
Чеферин о жалобах Клоппа и Гвардиолы на календарь: «Жаловаться должны не они, а рабочие на заводе» 3
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» неожиданно может подписать суперзвезду «Ливерпуля»
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» находится в шаге от приобретения полузащитника «Манчестер Сити»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб готовит первое предложение по Стерлингу
13:38 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг уже успел пообщаться с Тухелем
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с Авонийи
13:01 · Англия. Премьер-лига
Кинг намерен перебраться в клуб из АПЛ
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен в том, что ему удастся сохранить Силву
12:43 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» работает над последними деталями сделки по трансферу Жезуса
Все новости
Рекомендуем