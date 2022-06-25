Глава судейского корпуса АПЛ Райли покинул свой пост

Майк Райли, глава судейского корпуса английской Премьер-лиги, покинул свой пост. Об этом сообщает британский журналист издания The Times Сэм Уоллес. Фаворитом на вакантную должность является бывший арбитр Ховард Уэбб, который завершил карьеру несколько лет назад.

Сам Райли также ранее являлся футбольным арбитром и отсудил в английской Премьер-лиге достаточно большое количество матчей. Тем не менее, в руководстве были недовольны действиями Майка, поэтому Райли был вынужден покинуть свой пост.

Напомним, что главный кандидат на вакантную должно Ховард Уэбб в своё время отсудил финалы чемпионата мира и Лиги чемпионов.