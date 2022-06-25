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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чеферин отреагировал на жалобу Клоппа о тяжёлом календаре, сравнив футболистов с рабочими

25 Июня 2022 • 15:18 Комментировать (1)

Президент УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Александер Чеферин ответил на недовольство главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который жалуется на тяжёлый календарь.

 «Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если ты играешь меньше, то получаешь меньше денег. Кто должен жаловаться, так это рабочие на фабрике, которые получают € 1 тыс. в месяц», — приводит слова Чеферина La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в прошедшем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» стал победителем Премьер-лиги. «Ливерпуль» стал вторым, отстав от победителя на одно очко. «Красные» под руководством Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, где проиграли «Реалу».  


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Апл Александр Чеферин
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