Чеферин отреагировал на жалобу Клоппа о тяжёлом календаре, сравнив футболистов с рабочими

Президент УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Александер Чеферин ответил на недовольство главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который жалуется на тяжёлый календарь.

«Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если ты играешь меньше, то получаешь меньше денег. Кто должен жаловаться, так это рабочие на фабрике, которые получают € 1 тыс. в месяц», — приводит слова Чеферина La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в прошедшем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» стал победителем Премьер-лиги. «Ливерпуль» стал вторым, отстав от победителя на одно очко. «Красные» под руководством Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, где проиграли «Реалу».