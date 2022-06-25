Атакующая линия «Ливерпуля» может серьёзно трансформироваться. Клуб уже расстался с Садио Мане и теперь может расстаться с Мохамедом Салахом. Ранее сообщалось об интересе к египтянину со стороны «Реала».

На страницах The Sun говорится о том, что «Ливерпуль» готов продать Мохамеда Салаха за год до истечения контракта, если предложение будет хорошим. По данным источника, речь идёт о 60 миллионах фунтов (почти 70 миллионах евро).

Стоит сказать, что «Реал» ранее не смог подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Первый продлил контракт с «ПСЖ», а второй сделал выбор в пользу «Манчестер Сити».