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Стала известна зарплата, которую «Челси» готов предложить Дембеле

25 Июня 2022 • 14:49 Комментировать

Лондонский «Челси» настолько сильно хочет заполучить полузащитника Усмана Дембеле, что готов предложить французу солидную зарплату. Согласно данным от издания Mundo Deportivo, «синие» готовы обеспечить вингеру 8 миллионов евро в год.

Сообщается, что эти условия являются более привлекательными чем те, которые предложила игроку каталонская «Барселона». Сам футболист не против остаться в Каталонии, но не намерен принимать предложение на условиях клуба.

Главным инициатором трансфера Дембеле является Томас Тухель. Тренер «Челси» отчаянно хочет воссоединиться с французом, несмотря на его травматичность и проблемы с дисциплиной.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Усман Дембеле
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