Стала известна зарплата, которую «Челси» готов предложить Дембеле

Лондонский «Челси» настолько сильно хочет заполучить полузащитника Усмана Дембеле, что готов предложить французу солидную зарплату. Согласно данным от издания Mundo Deportivo, «синие» готовы обеспечить вингеру 8 миллионов евро в год.

Сообщается, что эти условия являются более привлекательными чем те, которые предложила игроку каталонская «Барселона». Сам футболист не против остаться в Каталонии, но не намерен принимать предложение на условиях клуба.

Главным инициатором трансфера Дембеле является Томас Тухель. Тренер «Челси» отчаянно хочет воссоединиться с французом, несмотря на его травматичность и проблемы с дисциплиной.