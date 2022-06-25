Топ-клуб АПЛ не может позволить себе трансфер Райса в это межсезонье

Полузащитник и капитан лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс вряд ли сможет уйти на повышение в это трансферное окно. Согласно информации от Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» не сможет себе позволить трансфер хавбека в это межсезонье.

«Вест Хэм» требует за Райса около 100 миллионов евро, что не вписывается в расходы «Манчестер Юнайтед», учитывая необходимость приобрести футболистов на другие, более важные позиции.

Напомним, что Райс является воспитанником лондонского «Челси». «Синие» тоже хотели бы вернуть англичанина, но трансфер футболиста на «Стэмфорд Бридж» пока смотрится маловероятным.