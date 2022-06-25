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«Реал» неожиданно может подписать суперзвезду «Ливерпуля»

25 Июня 2022 • 14:02 Комментировать

Мадридский «Реал» раздумывает над приобретением лидера «Ливерпуля». Согласно информации от Mundo Deportivo, на «Сантьяго Бернабеу» этим летом может перебраться нападающий Мохамед Салах.

По сведениям от источника, «Ливерпуль» этим летом якобы будет готов расстаться с Салахом за 70 миллионов евро. Напомним, что у египтянина остаётся всего год по контракту с мерсисайдским клубом. Ранее команда уже продала Садио Мане в мюнхенскую «Баварию», у которого была аналогичная ситуация с истекающим контрактом.

«Реал» может воспользоваться ситуацией и предпринять попытки подписать Салаха уже этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Мохамед Салах
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