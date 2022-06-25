«Лидс» находится в шаге от приобретения полузащитника «Манчестер Сити»

«Лидс» близок к приобретению молодого полузащитника «Манчестер Сити» Дарко Джаби. Согласно информации от журналиста Дэвида Орнштейна, перспективный хавбек скоро пройдёт медосмотр и подпишет с «павлинами» контракт.

Сообщается, что Джаби мог стать частью сделки по трансферу Кэлвина Филлипса в «Манчестер Сити», за которого команда Хосепа Гвардиолы должна заплатить около 60 миллионов евро.

При этом «Манчестер Сити» намерен включить в сделку по Джаби несколько важных пунктов, согласно которым «горожане» спустя некоторое время без проблем смогут выкупить талантливого футболиста обратно.