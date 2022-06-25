Лондонский клуб готовит первое предложение по Стерлингу

«Манчестер Сити» скоро получит первое предложение по продаже своего полузащитника Рахима Стерлинга. Согласно информации от журналиста Мэтта Лоу, в скором времени к «горожанам» с первым предложением обратится лондонский «Челси».

Сам Стерлинг открыт к переходу в «Челси». Пока что англичанин рассматривает лондонцев в качестве лучшего варианта для продолжения карьеры в данный момент. Футболист может обойтись «синим» в 50-60 миллионов евро.

В трансфере заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель. У клуба была возможность приобрести Габриэля Жезуса, но наставник настоял на кандидатуре Стерлинга.