Кинг намерен перебраться в клуб из АПЛ

Нападающий «Уотфорда» Джошуа Кинг изъявил желание покинуть команду. Напомним, что по итогам прошлого сезона «шершни» финишировали на 19 месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетели в Чемпионшип.

«Моё время в «Уотфорде» подошло к концу, я хотел бы покинуть команду. Я хотел бы играть в английской Премьер-лиге. Больше я пока ничего не могу сказать», – цитирует Кинга издание Sport Witness.

Напомним, что Кинг большую часть своей карьеры провёл в составе «Борнмута», который по итогам прошлого сезона оформил возвращение в высший дивизион. Джошуа является воспитанником «Манчестер Юнайтед».