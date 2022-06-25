Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кинг намерен перебраться в клуб из АПЛ

25 Июня 2022 • 13:01 Комментировать

Нападающий «Уотфорда» Джошуа Кинг изъявил желание покинуть команду. Напомним, что по итогам прошлого сезона «шершни» финишировали на 19 месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетели в Чемпионшип.

«Моё время в «Уотфорде» подошло к концу, я хотел бы покинуть команду. Я хотел бы играть в английской Премьер-лиге. Больше я пока ничего не могу сказать», – цитирует Кинга издание Sport Witness.

Напомним, что Кинг большую часть своей карьеры провёл в составе «Борнмута», который по итогам прошлого сезона оформил возвращение в высший дивизион. Джошуа является воспитанником «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Джошуа Кинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
13:01 · Англия. Премьер-лига
Кинг намерен перебраться в клуб из АПЛ
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен в том, что ему удастся сохранить Силву
12:43 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» работает над последними деталями сделки по трансферу Жезуса
12:36 · Англия. Премьер-лига
Борнмут подписал контракт с воспитанником «МЮ» официально
12:06 · Англия. Премьер-лига
Дзанетти отказался комментировать возвращение Лукаку в «Интер»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Ботман в начале следующей недели пройдёт медосмотр в «Ньюкасле»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отпустить Зиеша в «Милан», но есть одна проблема
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» повесил ошеломляющий ценник на свою главную звезду
10:32 · Англия. Премьер-лига
Ареола близок к переходу в «Вест Хэм»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Звёздный полузащитник недоволен в «ПСЖ» и хочет в АПЛ
10:14 · Англия. Премьер-лига
Экс-лидер ЦСКА близок к переезду в Турин
10:03 · Англия. Премьер-лига
В борьбу за Рафинью включились ещё два английских клуба
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Байер» близок к покупке полузащитника «Манчестер Сити»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» подал запрос о трансфере
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил нападающего + 25 миллионов евро за защитника «Ювентуса» 1
Все новости
Рекомендуем