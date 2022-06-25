«Манчестер Сити» уверен в том, что ему удастся сохранить Силву

«Манчестер Сити» рассчитывает на своего полузащитника Бернарду Силву в следующем сезоне. Согласно информации от журналиста Пола Баллуса, «горожане» уверены в сохранении португальского хавбека.

«Манчестер Сити» понимает, что каталонская «Барселона» никоим образом не может себе позволить трансфер Силвы в это межсезонье. Игрок оценивается «горожанами» в 100 миллионов евро, тогда как «Барселона» пока не может даже зарегистрировать Андреаса Кристенсена и Франка Кесси, который должны подписать контракт на правах свободных агентов.

Напомним, что сам Силва был бы не против покинуть Англию и перебраться в Испанию, но футболист уже смирился с тем, что ему придётся задержаться в Манчестере.