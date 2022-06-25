Спортивный директор «Арсенала» работает над последними деталями сделки по трансферу Жезуса

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар в эти выходные намерен согласовать последние детали сделки по переходу нападающего Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити».

Напомним, что вчера «канониры» согласовали с «горожанами» трансфер Жезуса. Футболист обойдётся лондонскому клубу в 52 миллиона евро. У бразильца оставался всего год по контракту с «Манчестер Сити».

Теперь «Арсеналу» предстоит согласовать с Жезусом зарплату. Стороны настроены оптимистично и намерены договориться о всех условиях, чтобы завершить переход к следующей неделе. В прошлом сезоне Габриэль забил 8 голов в чемпионате Англии.