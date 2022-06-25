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Дзанетти отказался комментировать возвращение Лукаку в «Интер»

25 Июня 2022 • 12:06 Комментировать

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти ушёл от комментарий насчёт возможного возвращения в команду нападающего Ромелу Лукаку, который прошлым летом за 115 миллионов евро ушёл в лондонский «Челси».

Когда журналист задал вопрос аргентинцу: «Лукаку – удачный ход?», Дзанетти посмеялся и ответил: «До свидания». Напомним, что возвращение бельгийца на «Джузеппе Меацца» ранее подтвердил ряд авторитетных источников. Нападающий должен пройти медосмотр в клубе на следующей неделе.

Напомним, что в свой последний сезон в «Интере» Лукаку выиграл с клубом Скудетто. Этим летом бельгиец отказался рассматривать другие варианты для продолжения карьеры, так как хотел перейти только в «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Хавьер Дзанетти Ромелу Лукаку
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