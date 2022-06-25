Ботман в начале следующей недели пройдёт медосмотр в «Ньюкасле»

Защитник «Лилля» Свен Ботман очень близок к переходу в английский «Ньюкасл». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландский футболист пройдёт медосмотр в стане «сорок» в начале следующей недели.

Ранее «Ньюкасл» и «Лилль» согласовали трансфер Ботмана за 37 миллионов евро. В борьбе за футболиста «сороки» обошли чемпиона Италии в лице «Милана», который не смог заплатить требуемые деньги.

Напомним, что «Ньюкасл» в это трансферное окно уже подписал голкипера Ника Поупа из «Бёрнли» и защитника Мэтта Таргетта из «Астон Виллы», который провёл за «сорок» вторую половину прошлого сезона на правах аренды.