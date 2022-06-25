«Челси» готов отпустить Зиеша в «Милан», но есть одна проблема

Переходу полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Милан» может помешать одна проблема. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб готов отпустить марокканца в стан чемпиона Италии, но сделка может не состояться из-за высокой зарплаты футболиста.

По сведениям источника, Зиешу придётся пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Милан». Сам футболист пока не уверен, что готов пойти на такие жертвы.

Прошлым летом «Милан» уже пытался купить Зиеша, но тогда сделка так и не состоялась. В стане «россонери» марокканец может воссоединится с Оливье Жиру и Фикайо Томори, с которыми пересекался в «Челси».