«Вест Хэм» повесил ошеломляющий ценник на свою главную звезду

Лондонский «Вест Хэм» собирается серьезно обогатиться на трансфере своего полузащитника Деклана Райса. По сообщениям 90min, «Челси» хотел подписать игрока сборной Англии, однако был ошеломлен его стоимостью.

Руководство «молотобойцев» планирует выручить с продажи Деклана 150 миллионов фунтов (~175 миллионов евро). При этом сам полузащитник не форсирует свой уход и может задержаться в середняке АПЛ еще на один сезон. Его действующее соглашение с «Вест Хэмом» рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Деклан провел 36 поединков, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.