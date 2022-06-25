Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» повесил ошеломляющий ценник на свою главную звезду

25 Июня 2022 • 10:35 Комментировать

Лондонский «Вест Хэм» собирается серьезно обогатиться на трансфере своего полузащитника Деклана Райса. По сообщениям 90min, «Челси» хотел подписать игрока сборной Англии, однако был ошеломлен его стоимостью.

Руководство «молотобойцев» планирует выручить с продажи Деклана 150 миллионов фунтов (~175 миллионов евро). При этом сам полузащитник не форсирует свой уход и может задержаться в середняке АПЛ еще на один сезон. Его действующее соглашение с «Вест Хэмом» рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Деклан провел 36 поединков, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» повесил ошеломляющий ценник на свою главную звезду
10:32 · Англия. Премьер-лига
Ареола близок к переходу в «Вест Хэм»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Звёздный полузащитник недоволен в «ПСЖ» и хочет в АПЛ
10:14 · Англия. Премьер-лига
Экс-лидер ЦСКА близок к переезду в Турин
10:03 · Англия. Премьер-лига
В борьбу за Рафинью включились ещё два английских клуба
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Байер» близок к покупке полузащитника «Манчестер Сити»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» подал запрос о трансфере
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил нападающего + 25 миллионов евро за защитника «Ювентуса» 1
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на одну из звёзд «Аякса»
09:00 · Англия. Премьер-лига
Новичок АПЛ договорился об аренде голкипера «Манчестер Юнайтед»
08:36 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет купить нападающего «Челси»
08:31 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ хотят подписать полузащитника сборной Чехии
08:26 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Челси»: Абрамович сделал нашу команду одной из сильнейших в Европе
08:17 · Англия. Премьер-лига
«Мидлсбро» готов продать своего защитника в «Тоттенхэм» за 18 млн евро
08:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов пожертвовать своим нападающим ради трансфера де Лихта
Все новости
Рекомендуем