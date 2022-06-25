Звёздный полузащитник недоволен в «ПСЖ» и хочет в АПЛ

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум настроен покинуть «ПСЖ». Как сообщает 90min, звездного полузащитника не устраивает его роль в парижском коллективе. Французский гранд использует Джорджиньо в качестве игрока ротации, хотя до этого он был одним из лучших полузащитников английского чемпионата.

Вейналдум задумывается о возвращении на Туманный Альбион, где интерес к нему проявляют сразу несколько клубов. Подписать голландского футболиста готовы «Лестер», «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Действующий контракт голландца с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года.