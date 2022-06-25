Экс-лидер ЦСКА близок к переезду в Турин

Бывший лидер московского ЦСКА Никола Влашич, который не смог проявить себя в лондонском «Вест Хэме», близок к переезду в итальянский чемпионат. Согласно информации Football-Italia, новым местом работы хорватского хавбека станет «Торино».

Туринский клуб изначально планировал оформить полноценный переход Николы, однако клуб отпугнула его стоимость в размере 20 миллионов евро. «Торино» заявил о готовности арендовать игрока с правом последующего выкупа. Сам Влашич не против такого варианта продолжения карьеры.

В прошлом сезоне чемпионата Англии хорват провел 19 поединков, записав себе в актив лишь один забитый мяч.