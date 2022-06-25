В борьбу за Рафинью включились ещё два английских клуба

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас стал трансферной мишенью ещё двух английских клубов. Согласно информации от The Sun, в переходе бразильца заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Трансфер Рафинья оценивается в районе 55-60 миллионов евро. Ранее фаворитом на футболиста была каталонская «Барселона», но сейчас у клуба нет денег на осуществление трансфера. Напомним, что борьбу за бразильца сейчас ведут три лондонских клуба – «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Рафинья забил 11 голов в английской Премьер-лиге. В случае вылета «Лидса» в Чемпионшип, полузащитник сейчас стоил бы 20-30 миллионов евро