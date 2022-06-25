«Байер» близок к покупке полузащитника «Манчестер Сити»

Леверкузенский «Байер» находится в шаге от приобретения полузащитника «Манчестер Сити». Речь идёт о молодом 19-летнем Сэме Эдози, который до сих пор не провёл ни одного матча на профессиональном уровне.

Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, молодой англичанин в ближайшее время завершит свой переход в стан «фармацевтов». Клубы уже завершили бумажную работу, поэтому трансфер является вопросом времени.

Напомним, что несколько лет назад «Манчестер Сити» также продавал своего молодого игрока в Бундеслигу. Тогда дортмундская «Боруссия» приобрела у «горожан» Джедона Санчо, а через пару лет продала его за 80 миллионов евро «Манчестер Юнайтед».