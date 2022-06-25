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Полузащитник «Челси» подал запрос о трансфере

25 Июня 2022 • 09:48 Комментировать

Этим летом «Челси» может лишиться полузащитника, который два года назад обошёлся клубу в 40 миллионов евро. Речь идёт о Хакиме Зиеше, который согласно информации от журналиста Натана Гиссинга вчера подал запрос о трансфере.

Главным претендентом на трансфер футболиста является чемпион Италии «Милан». «Россонери» интересовались футболистом ещё прошлым летом, но руководство «Челси» не спешило его отпускать спустя всего год после трансфера.

Напомним, что Зиеш перешёл в «Челси» из амстердамского «Аякса». Игрок выиграл с клубом ряд международных трофеев, включая Лигу чемпионов, но с момента переезда на «Стэмфорд Бридж» марокканец так и не смог стать стабильным игроком основы.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш
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