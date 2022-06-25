Роналду не нужен «Баварии» по двум причинам

На днях в СМИ появилась громкая новость о возможном переезде нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в чемпионат Германии. Агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш предложил услуги своего звездного клиента мюнхенской «Баварии».

При этом, как отмечает Sport1.de, в стане немецкого чемпиона не заинтересованы в сотрудничестве с Криштиану. Мюнхенский гранд не станет подписывать Роналду по двум причинам: первая – его высокая заработная плата, вторая – склонность португальца ставить свои интересы выше командных.

Все идет к тому, что КриРо проведет следующий сезон на «Олд Траффорд». Его действующий контракт с «красными дьяволами» истекает в конце июня 2023 года.

Криштиану Роналду выбрал команду на следующий сезон