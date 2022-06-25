«Челси» предложил нападающего + 25 миллионов евро за защитника «Ювентуса»

Лондонский «Челси» направил «Ювентусу» своё первое официальное предложение по трансферу защитника Маттайса де Лихта. Согласно данным от журналиста Натана Гиссинга, «синие» предложили «старой синьоре» своего форварда Тимо Вернера и 25 миллионов евро.

По сведениям источника, «Ювентус» намерен отклонить это предложение. Сам Вернер был бы не против переехать в Турин, но «старая синьора» хочет выжать максимум от трансфера де Лихта.

Напомним, что контракт де Лихта с «Ювентусом» истекает в конце сезона-2023/24. Ранее сообщалось, что нидерландец является главной целью тренера «Челси» Томаса Тухеля.