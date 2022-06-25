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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нацелился на одну из звёзд «Аякса»

25 Июня 2022 • 09:21 Комментировать

Один из лидеров амстердамского «Аякса» Антони попал в сферу интересов еще одного топ-клуба английской Премьер-лиги. Согласно сведениям Football365, оформить трансфер 22-летнего бразильского нападающего попытается лондонский «Челси».

«Пенсионеры» готовы побороться за футболиста с «Манчестер Юнайтед», давно проявляющим интерес к Антони. По оценке портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 35 миллионов евро, однако голландская сторона требует гораздо большую сумму за игрока.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии Антони сыграл 23 поединка за «Аякс», отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аякс Антони
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