«Челси» нацелился на одну из звёзд «Аякса»

Один из лидеров амстердамского «Аякса» Антони попал в сферу интересов еще одного топ-клуба английской Премьер-лиги. Согласно сведениям Football365, оформить трансфер 22-летнего бразильского нападающего попытается лондонский «Челси».

«Пенсионеры» готовы побороться за футболиста с «Манчестер Юнайтед», давно проявляющим интерес к Антони. По оценке портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 35 миллионов евро, однако голландская сторона требует гораздо большую сумму за игрока.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии Антони сыграл 23 поединка за «Аякс», отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.