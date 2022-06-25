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Роналду не попал в топ-10 игроков за всю историю «Манчестер Юнайтед»

25 Июня 2022 • 09:05 Комментировать (1)

Звёздный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в список десяти лучших игроков за всю историю манчестерской команды.

Известное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших игроков «красных дьяволов» за всю историю. Первую строчку занял именитый валлийский полузащитник Райан Гиггз. Следом идут Бобби Чарльтон, Джордж Бест, Брайан Робсон и Эрик Кантона. Стоит отметить, что Роналду в этом рейтинге занял лишь 12-ю позицию.

Криштиану не попал даже в десятку лучших по той причине, что лучшие годы португальского нападающего прошли в других командах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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