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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три клуба АПЛ хотят подписать полузащитника сборной Чехии

25 Июня 2022 • 08:31 Комментировать

Чешский полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек может сменить клубную прописку в это трансферное окно.

По информации The Sun, 27-летний чешский футболист пока не может договориться с лондонским клубом по поводу нового контракта, так что он готов покинуть команду. В услугах полузащитника сборной Чехии заинтересованы сразу три клуба АПЛ, а именно «Ньюкасл», «Эвертон» и «Астон Вилла». Трансфер Соучека обойдётся клубам в 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Томаш Соучек провёл в английском чемпионате 35 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Вест Хэм Английская Премьер-лига Астон Вилла Томаш Соучек
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