Голкипер «Челси»: Абрамович сделал нашу команду одной из сильнейших в Европе

Испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага в разговоре с журналистами лестно высказался по поводу бывшего владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

Кепа сказал Marca, что сейчас в «Челси» закончилась неопределённость с владельцем, так что команду ждёт светлое будущее. Голкипер отдал должное бывшему владельцу «синих» Роману Абрамовичу.

«Абрамович сделал из «Челси» одну из сильнейших команд в Европе. Надеюсь, что амбиции новых владельцев будут такими же», - добавил Кепа.

Напомним, что Роман Абрамович недавно продал лондонскую команду концерну бизнесмена Тодда Боули.