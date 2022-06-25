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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мидлсбро» готов продать своего защитника в «Тоттенхэм» за 18 млн евро

25 Июня 2022 • 08:17 Комментировать

Молодой английский защитник «Мидлсбро» Джед Спенс может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме».

По информации The Sun, клуб из Чемпионшипа готов отпустить 21-летнего английского футболиста в команду из Северного Лондона, но за достаточно солидную сумму в 18 миллионов евро. Боссы «Мидлсбро» также хотят включить в сделку бонусы за успешную игру Спенса в составе лондонского клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне Джед Спенс на правах аренды играл за «Ноттингем Форест». В подэлитном дивизионе за «лесников» защитник провёл 42 встречи, в которых забил два гола и сделал четыре ассиста.

 

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Тоттенхэм Мидлсбро Джед Спенс
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Источник: Ботман перешёл в «Ньюкасл»
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