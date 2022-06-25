«Челси» готов пожертвовать своим нападающим ради трансфера де Лихта

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт является приоритетной трансферной целью лондонского «Челси» на это лето. По сообщениям инсайдеров Sky Sports, голландский футболист может переехать на «Стэмфорд Бридж» в ближайшее время, если стороны договорятся об условиях трансфера.

В рамках сделки «пенсионеры» предлагают «старой синьоре» своего нападающего Тимо Вернера и доплату в размере 45 миллионов евро за Маттайса. Де Лихта хотят видеть в «Челси» из-за ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Голландец играет за «Ювентус» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.