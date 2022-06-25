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«Челси» готов пожертвовать своим нападающим ради трансфера де Лихта

25 Июня 2022 • 08:14 Комментировать

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт является приоритетной трансферной целью лондонского «Челси» на это лето. По сообщениям инсайдеров Sky Sports, голландский футболист может переехать на «Стэмфорд Бридж» в ближайшее время, если стороны договорятся об условиях трансфера.

В рамках сделки «пенсионеры» предлагают «старой синьоре» своего нападающего Тимо Вернера и доплату в размере 45 миллионов евро за Маттайса. Де Лихта хотят видеть в «Челси» из-за ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Голландец играет за «Ювентус» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
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