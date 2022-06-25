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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Рейнджерс»: Бэйл ещё может играть на самом высоком уровне

25 Июня 2022 • 08:05 Комментировать

Бывший футболист «Рейнджерс» и шотландской сборной Алли Маккойст в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив валлийского полузащитника Гарета Бэйла.

Маккойст сказал talkSport, что он считает возможное возвращение Бэйла в «Кардифф» замечательным вариантом, но экс-игрок «Реала» вполне способен выступать и на более высоком уровне. Бывший футболист отметил, что Гарет ещё может поиграть в АПЛ, а более достойным вариантом для него будет переход в условный «Ньюкасл».

Напомним, что в прошлом сезоне Гарет Бэйл выступал в испанской лиге за мадридский «Реал». В пяти матчах Ла Лиги валлиец забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл Кардифф Сити Алли Маккойст
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